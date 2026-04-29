StreetXO в Madrid
О месте
Яркий и современный ресторан от шеф-повара Давида Муньоса StreetXO привносит энергию уличной еды в высокую кухню. Меню представляет собой слияние азиатских, латиноамериканских и европейских влияний в живой атмосфере открытой кухни. Кухня: Фьюжн
Особенности
Терраса
Посадочные места
Коктейльная карта
Вино и пиво
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Парковка
Контакты
C. de Serrano, 47, Salamanca, 28001 Madrid
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 02:00
Вторник 12:00 - 02:00
Среда 12:00 - 02:00
Четверг 12:00 - 02:00
Суббота 12:00 - 02:00
Воскресенье 12:00 - 02:00