Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Ye Olde Cock Inn в Манчестере

Ye Olde Cock Inn

О месте

Уютный исторический паб в Дидсбери с традиционной английской кухней, отличными элями и дружелюбной атмосферой. Популярен благодаря классическим пирогам, просторной террасе и удобному расположению.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Живая музыка
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

848 Wilmslow Rd, Didsbury, Manchester M20 2RN
+441614464190

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 22:30
Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM