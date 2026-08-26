Ye Olde Cock Inn в Манчестере
О месте
Уютный исторический паб в Дидсбери с традиционной английской кухней, отличными элями и дружелюбной атмосферой. Популярен благодаря классическим пирогам, просторной террасе и удобному расположению.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Живая музыка
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
848 Wilmslow Rd, Didsbury, Manchester M20 2RN
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 23:00
Вторник 12:00 - 23:00
Среда 12:00 - 23:00
Четверг 12:00 - 23:00
Пятница 12:00 - 23:00
Суббота 12:00 - 23:00
Воскресенье 12:00 - 22:30