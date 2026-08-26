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Ye Olde Cock Inn в Манчестере

Ye Olde Cock Inn

О месте

Уютный исторический паб в Дидсбери с традиционной английской кухней, отличными элями и дружелюбной атмосферой. Популярен благодаря классическим пирогам, просторной террасе и удобному расположению.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Живая музыка
Тихая обстановка
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 23:00
Вторник 12:00 - 23:00
Среда 12:00 - 23:00
Четверг 12:00 - 23:00
Пятница 12:00 - 23:00
Суббота 12:00 - 23:00
Воскресенье 12:00 - 22:30
Контакты
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