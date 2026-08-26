The Jane Eyre в Манчестере
О месте
Уютный бар в районе Ancoats с расслабленной атмосферой, авторскими коктейлями, местным крафтовым пивом и изысканными закусками.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
14 Hood St, Ancoats, Manchester M4 6WX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 15:00 - 23:00
Среда 15:00 - 23:00
Четверг 15:00 - 23:00
Пятница 15:00 - 00:00
Суббота 14:00 - 00:00
Воскресенье 14:00 - 22:00