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The Jane Eyre в Манчестере

The Jane Eyre

О месте

Уютный бар в районе Ancoats с расслабленной атмосферой, авторскими коктейлями, местным крафтовым пивом и изысканными закусками.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

14 Hood St, Ancoats, Manchester M4 6WX
+441612368171
www.thejaneeyre.co.uk

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 15:00 - 23:00
Среда 15:00 - 23:00
Четверг 15:00 - 23:00
Пятница 15:00 - 00:00
Суббота 14:00 - 00:00
Воскресенье 14:00 - 22:00
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