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Sicilian NQ в Манчестере

Sicilian NQ

О месте

Аутентичный сицилийский ресторан и бар с традиционными блюдами, включая аранчини, пиццу фритту и канноли. Передает атмосферу и вкусы настоящей Сицилии.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

14 Turner St, Manchester M4 1DZ
+441618347800
www.siciliannq.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00
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