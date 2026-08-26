Sicilian NQ в Манчестере
О месте
Аутентичный сицилийский ресторан и бар с традиционными блюдами, включая аранчини, пиццу фритту и канноли. Передает атмосферу и вкусы настоящей Сицилии.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
14 Turner St, Manchester M4 1DZ
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 23:00