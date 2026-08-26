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Founder's Hall в Манчестере

Founder's Hall

О месте

Современный бирхаус и ресторан с широким выбором элей, крафтового пива и классических британских блюд. Известен дружелюбной атмосферой и видом на Альберт-сквер.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Винная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

2-10 Albert Square, Manchester M2 6LW
+441612416839
www.foundershall.co.uk

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 23:00
Вторник 12:00 - 23:00
Среда 12:00 - 23:00
Четверг11:00 - 23:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 22:00
Контакты
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