Founder's Hall в Манчестере
О месте
Современный бирхаус и ресторан с широким выбором элей, крафтового пива и классических британских блюд. Известен дружелюбной атмосферой и видом на Альберт-сквер.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Винная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
2-10 Albert Square, Manchester M2 6LW
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник 12:00 - 23:00
Вторник 12:00 - 23:00
Среда 12:00 - 23:00
Четверг11:00 - 23:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 22:00