El Gato Negro в Манчестере
О месте
Отмеченный наградами ресторан современной испанской кухни с авторскими тапас, сезонным меню и открытой кухней. Обладатель награды Michelin Bib Gourmand за отличное соотношение цены и качества.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
52 King St, Manchester M2 4LY
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 21:00
Вторник12:00 - 21:00
Среда12:00 - 21:00
Четверг12:00 - 21:00
Пятница12:00 - 22:00
Суббота12:00 - 22:00
Воскресенье12:00 - 21:00