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Winsome в Манчестере

Winsome

О месте

Ресторан современной британской кухни с акцентом на сезонные местные продукты и сытные домашние блюда. Известен уютной атмосферой бистро и традиционными воскресными обедами.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вегетарианские блюда
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

74 Princess St, Manchester M1 6JD
+447776880839

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 23:00
Суббота12:00 - 23:00
Воскресенье12:00 - 20:00
Контакты
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