Skof в Манчестере
О месте
Ресторан высокой кухни со звездой Michelin, открытый шеф-поваром Томом Барнсом. Предлагает креативное меню из местных продуктов с международными акцентами в непринужденной атмосфере.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
3 Federation St, Manchester M4 4BF
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 18:30 - 20:00
Четверг 12:00 - 20:00
Пятница 12:00 - 20:00
Суббота 12:00 - 20:00