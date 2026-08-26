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Skof в Манчестере

Skof

О месте

Ресторан высокой кухни со звездой Michelin, открытый шеф-поваром Томом Барнсом. Предлагает креативное меню из местных продуктов с международными акцентами в непринужденной атмосфере.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

3 Federation St, Manchester M4 4BF
+441616691961
www.skofmanchester.co.uk

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда 18:30 - 20:00
Четверг 12:00 - 20:00
Пятница 12:00 - 20:00
Суббота 12:00 - 20:00
Контакты
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