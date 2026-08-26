The Spärrows в Манчестере
О месте
Уютный ресторан европейской кухни с наградой Michelin Bib Gourmand. Известен свежей пастой, швабскими шпецле и разнообразными пельменями со всего мира.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
16 Red Bank, Cheetham Hill, Manchester M4 4HF
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник 17:00 - 22:30
Суббота 12:00 - 22:30
Воскресенье 12:00 - 21:30