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Handshake Speakeasy в Мехико

Handshake Speakeasy

О месте

Знаменитый коктейльный бар, признанный одним из лучших баров в мире. Он привлекает скрытым входом без вывесок, роскошным интерьером в стиле ар-деко с темным деревом и латунью, а также передовыми научными методами миксологии.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Винная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

C. Amberes 65, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 01:00
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 02:00
Суббота18:00 - 02:00
Воскресенье18:00 - 00:00
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