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Palmas Karaoke в Мехико

Palmas Karaoke

О месте

Престижный и популярный караоке-бар. Заведение совмещает живую музыку, диджей-сеты и караоке-сцену.Огромный выбор треков — от актуальных мировых и латиноамериканских хитов до вечной классики, под которую танцует весь зал.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Коктейльная карта
Бронирование столов

Контакты

Av. Paseo de las Palmas 530, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX
+525555401000

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг20:00 - 03:00
Пятница20:00 - 03:00
Суббота20:00 - 03:00
Контакты
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