Palmas Karaoke в Мехико
О месте
Престижный и популярный караоке-бар. Заведение совмещает живую музыку, диджей-сеты и караоке-сцену.Огромный выбор треков — от актуальных мировых и латиноамериканских хитов до вечной классики, под которую танцует весь зал.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Винная карта
Полный бар
Коктейльная карта
Бронирование столов
Контакты
Av. Paseo de las Palmas 530, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Четверг20:00 - 03:00
Пятница20:00 - 03:00
Суббота20:00 - 03:00