El Grifo Condesa в Мехико
О месте
Уютный бутик-бар и магазин крафтового пива и мескаля, расположенный в модном районе Кондеса. Заведение славится расслабленной атмосферой, патио для дегустаций и соседством с пиццерией.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Тихая обстановка
Можно с животными
Контакты
C. Juan Escutia 24 B, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник14:00 - 21:30
Вторник14:00 - 21:30
Среда14:00 - 21:30
Четверг14:00 - 22:30
Пятница14:00 - 22:30
Суббота14:00 - 22:30
Воскресенье14:00 - 21:30