Zinco Jazz Club в Мехико
О месте
Знаменитый подземный джаз-бар в историческом центре, расположенный в бывшем банковском сейфе старинного здания.Кухня и бар предлагают классические коктейли, вино, а также легкие закуски и тапас.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Calle de Motolinia 20, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда21:00 - 01:00
Четверг21:00 - 01:00
Пятница21:00 - 01:00
Суббота21:00 - 01:00