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Zinco Jazz Club в Мехико

Zinco Jazz Club

О месте

Знаменитый подземный джаз-бар в историческом центре, расположенный в бывшем банковском сейфе старинного здания.Кухня и бар предлагают классические коктейли, вино, а также легкие закуски и тапас.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Calle de Motolinia 20, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México, CDMX
+525511317760

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда21:00 - 01:00
Четверг21:00 - 01:00
Пятница21:00 - 01:00
Суббота21:00 - 01:00
Контакты
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