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BeerGarden Roma в Мехико

BeerGarden Roma

О месте

Популярный бар на крыше в модном районе Рома, известный большим выбором крафтового пива, немецкими колбасками и живой атмосферой.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Винная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка

Контакты

Puebla 213, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
+525579272506

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник15:00 - 23:00
Среда15:00 - 23:00
Четверг15:00 - 01:00
Пятница15:00 - 02:00
Суббота15:00 - 02:00
Воскресенье15:00 - 23:00
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