BeerGarden Roma в Мехико
О месте
Популярный бар на крыше в модном районе Рома, известный большим выбором крафтового пива, немецкими колбасками и живой атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Винная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Парковка
Контакты
Puebla 213, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник15:00 - 23:00
Среда15:00 - 23:00
Четверг15:00 - 01:00
Пятница15:00 - 02:00
Суббота15:00 - 02:00
Воскресенье15:00 - 23:00