Terraza Catedral в Мехико
О месте
Популярный и атмосферный руфтоп-бар, расположенный в самом сердце исторического центра Мехико. Днем это расслабленное городское кафе, а к вечеру - оживленный бар и ночной клуб с диджеями.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Живая музыка
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
República de Guatemala 4, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06020 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 23:00
Вторник13:00 - 23:00
Среда13:00 - 23:00
Четверг13:00 - 23:00
Пятница14:00 - 00:00
Суббота14:00 - 01:00
Воскресенье13:00 - 23:00