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Museum of Folk Art в Мехико

Museum of Folk Art

О месте

Главный культурный центр страны, посвященный мексиканским ремеслам, традициям и народному творчеству. Он расположен в историческом центре города в здании бывшей пожарной станции и включает постоянные экспозиции о повседневной жизни, сакральном искусстве и фантастических образах.

Контакты

Revillagigedo 11, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México, CDMX
+525555102201

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00
Контакты
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