Museum of Folk Art в Мехико
О месте
Главный культурный центр страны, посвященный мексиканским ремеслам, традициям и народному творчеству. Он расположен в историческом центре города в здании бывшей пожарной станции и включает постоянные экспозиции о повседневной жизни, сакральном искусстве и фантастических образах.
Контакты
Revillagigedo 11, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 18:00
Среда10:00 - 18:00
Четверг10:00 - 18:00
Пятница10:00 - 18:00
Суббота10:00 - 18:00
Воскресенье10:00 - 18:00