Museum of Folk Art в Мехико

О месте

Главный культурный центр страны, посвященный мексиканским ремеслам, традициям и народному творчеству. Он расположен в историческом центре города в здании бывшей пожарной станции и включает постоянные экспозиции о повседневной жизни, сакральном искусстве и фантастических образах.