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Museo Memoria y Tolerancia в Мехико

Museo Memoria y Tolerancia

О месте

Современный культурный и образовательный центр, посвященный правам человека, исторической памяти и борьбе с дискриминацией. Он рассказывает о крупнейших геноцидах в истории человечества и пропагандирует идеи толерантности.

Контакты

Av. Juárez 8, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX
+525551305555

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 18:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота10:00 - 19:00
Воскресенье10:00 - 19:00
Контакты
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