Museo Memoria y Tolerancia в Мехико
О месте
Современный культурный и образовательный центр, посвященный правам человека, исторической памяти и борьбе с дискриминацией. Он рассказывает о крупнейших геноцидах в истории человечества и пропагандирует идеи толерантности.
Контакты
Av. Juárez 8, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 18:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота10:00 - 19:00
Воскресенье10:00 - 19:00