Palace of Fine Arts в Мехико

О месте

Главный оперный театр и культурный центр страны, известный своим белым каррарским мрамором, яркими куполами и знаменитыми настенными росписями. Он находится в историческом центре рядом с парком Аламеда. Здание сочетает в себе стиль боз-ар и модерн снаружи, а также арт-деко внутри. Открыт дворец 29 сентября 1934 года.