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Palace of Fine Arts в Мехико

Palace of Fine Arts

О месте

Главный оперный театр и культурный центр страны, известный своим белым каррарским мрамором, яркими куполами и знаменитыми настенными росписями. Он находится в историческом центре рядом с парком Аламеда. Здание сочетает в себе стиль боз-ар и модерн снаружи, а также арт-деко внутри. Открыт дворец 29 сентября 1934 года.

Контакты

Av. Juárez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México, CDMX
+525286476500

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 18:00
Вторник11:00 - 18:00
Среда11:00 - 18:00
Четверг11:00 - 18:00
Пятница11:00 - 18:00
Суббота11:00 - 18:00
Воскресенье08:00 - 18:00
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