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Parque La Mexicana в Мехико

Parque La Mexicana

О месте

Современный общественный парк площадью 28-30 гектаров, расположенный в деловом районе Санта-Фе. Он открылся в 2017 году на месте бывшего песчаного карьера и оборудован искусственными озерами, зонами для спорта и ресторанами.

Контакты

Av. Luis Barragan 505, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, 05348 Ciudad de México, CDMX

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник05:00 - 21:30
Вторник05:00 - 21:30
Среда05:00 - 21:30
Четверг05:00 - 21:30
Пятница05:00 - 21:30
Суббота05:00 - 21:30
Воскресенье05:00 - 21:30
Контакты
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