Palacio Postal в Мехико
О месте
Одно из самых роскошных исторических зданий в Мехико, построенное в начале XX века и признанное шедевром эклектичной архитектуры. Дворец до сих пор функционирует как главное почтовое отделение страны, а его залы открыты для бесплатного посещения.
Контакты
C. de Tacuba 1, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México, CDMX
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ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник10:00 - 17:00
Среда10:00 - 17:00
Четверг10:00 - 17:00
Пятница10:00 - 17:00
Суббота10:00 - 17:00
Воскресенье10:00 - 17:00