Filigrana в Мехико
О месте
Известный современный мексиканский ресторан, созданный знаменитым шеф-поваром Мартой Ортис и отмеченный рекомендацией гида Мишлен. Он предлагает яркую интерпретацию традиционной кухни через призму культурного наследия и поэтичного женского стиля.
Особенности
Принимают карты
Наличные
Apple Pay / Google Pay
Терраса
Посадочные места
Полный бар
Коктейльная карта
Винная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Av. Veracruz 62, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 22:00
Вторник13:00 - 22:00
Среда13:00 - 22:00
Четверг13:00 - 23:00
Пятница13:00 - 23:00
Суббота09:00 - 23:00
Воскресенье09:00 - 17:00