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Guzina Oaxaca в Мехико

Guzina Oaxaca

О месте

Высококлассный ресторан высокой оахакской кухни, отмеченный рекомендацией гида Michelin. Заведение предлагает аутентичные гастрономические традиции региона Оахака в современном прочтении.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

Av. Pdte. Masaryk 513, Polanco, Polanco II Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX
+525552821820

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 23:00
Вторник09:00 - 23:00
Среда09:00 - 23:00
Четверг09:00 - 23:00
Пятница09:00 - 23:00
Суббота09:00 - 23:00
Воскресенье09:00 - 18:00
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