Guzina Oaxaca в Мехико
О месте
Высококлассный ресторан высокой оахакской кухни, отмеченный рекомендацией гида Michelin. Заведение предлагает аутентичные гастрономические традиции региона Оахака в современном прочтении.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Av. Pdte. Masaryk 513, Polanco, Polanco II Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 23:00
Вторник09:00 - 23:00
Среда09:00 - 23:00
Четверг09:00 - 23:00
Пятница09:00 - 23:00
Суббота09:00 - 23:00
Воскресенье09:00 - 18:00