Masala y Maíz в Мехико
О месте
Знаменитый ресторан гида Мишлен, основанный шеф-поварами Нормой Листман и Сакибом Кевалем. Заведение предлагает уникальную кухню на стыке мексиканских, индийских и африканских кулинарных традиций.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Контакты
C. Artículo 123 116, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06040 Cuauhtémoc, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 18:00
Среда12:00 - 18:00
Четверг12:00 - 18:00
Пятница12:00 - 18:00
Суббота12:00 - 18:00
Воскресенье12:00 - 18:00