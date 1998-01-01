Contramar в Мехико
О месте
Легендарный и культовый ресторан морепродуктов, открытый в 1998 году шеф-поваром Габриэлой Камара. Заведение славится шумной атмосферой, знаменитыми тостадас с тунцом и рыбой на гриле.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Полный бар
Коктейльная карта
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Durango 200, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 20:00
Вторник12:00 - 20:00
Среда12:00 - 20:00
Четверг12:00 - 20:00
Пятница12:00 - 20:00
Суббота11:00 - 20:00
Воскресенье11:00 - 20:00