Carmela y Sal в Мехико
О месте
Современный мексиканский ресторан авторской кухни, созданный известным шеф-поваром Габриэлой Руис Луго. Меню заведения вдохновлено традиционными вкусами и кулинарными традициями штата Табаско, откуда родом шеф-повар, в сочетании с динамичной атмосферой столицы.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Torre Virreyes, Pedregal 24, Lomas - Virreyes, Molino del Rey, Miguel Hidalgo, 11040 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 23:00
Вторник13:00 - 23:00
Среда13:00 - 23:00
Четверг13:00 - 23:00
Пятница13:00 - 23:00
Суббота13:00 - 23:00
Воскресенье13:00 - 20:00