Quintonil в Мехико
О месте
Знаменитый ресторан современной мексиканской кухни в Мехико, основанный шеф-поваром Хорхе Вальехо и его женой Алехандрой Флорес. Заведение находится в престижном районе Поланко, обладает двумя звездами гида Мишлен и входит в число лучших ресторанов мира по версии The World's 50 Best Restaurants.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Av. Isaac Newton 55, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:00 - 23:00
Вторник13:00 - 23:00
Среда13:00 - 23:00
Четверг13:00 - 23:00
Пятница13:00 - 23:00
Суббота13:00 - 23:00