Quintonil в Мехико

О месте

Знаменитый ресторан современной мексиканской кухни в Мехико, основанный шеф-поваром Хорхе Вальехо и его женой Алехандрой Флорес. Заведение находится в престижном районе Поланко, обладает двумя звездами гида Мишлен и входит в число лучших ресторанов мира по версии The World's 50 Best Restaurants.