Bajel в Мехико
О месте
Изысканный ресторан современной мексиканской кухни, который находится на 13-м этаже отеля Sofitel Mexico City Reforma и отмечен в гиде Мишлен. Заведение предлагает панорамный вид на город, открытую кухню и авторские дегустационные меню.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Av. P.º de la Reforma 297, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 23:00
Среда18:00 - 23:00
Четверг18:00 - 23:00
Пятница18:00 - 23:00
Суббота18:00 - 23:00