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Limosneros в Мехико

Limosneros

О месте

Популярный мексиканский ресторан в историческом центре Мехико, известный своей современной интерпретацией традиционной кухни, стильным интерьером с зеркалами и талаверой, а также большим выбором мескаля.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг

Контакты

C. Allende 3, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX
+525555215576

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:30 - 22:00
Вторник13:30 - 22:00
Среда13:30 - 22:00
Четверг13:30 - 22:00
Пятница13:30 - 22:00
Суббота13:30 - 22:00
Воскресенье13:30 - 17:00
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