Limosneros в Мехико
О месте
Популярный мексиканский ресторан в историческом центре Мехико, известный своей современной интерпретацией традиционной кухни, стильным интерьером с зеркалами и талаверой, а также большим выбором мескаля.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Коктейльная карта
Тихая обстановка
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
C. Allende 3, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник13:30 - 22:00
Вторник13:30 - 22:00
Среда13:30 - 22:00
Четверг13:30 - 22:00
Пятница13:30 - 22:00
Суббота13:30 - 22:00
Воскресенье13:30 - 17:00