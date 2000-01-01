Pujol в Мехико
О месте
Знаменитый на весь мир ресторан высокой мексиканской кухни, основанный шеф-поваром Энрике Ольверой в 2000 году и удостоенный двух звезд Мишлен. Заведение находится в элитном районе Поланко и регулярно входит в топ-10 лучших ресторанов мира.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Tennyson 133, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11570 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник14:00 - 21:30
Вторник14:00 - 21:30
Среда14:00 - 21:30
Четверг14:00 - 21:30
Пятница14:00 - 21:30
Суббота14:00 - 21:30