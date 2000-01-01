Pujol в Мехико

О месте

Знаменитый на весь мир ресторан высокой мексиканской кухни, основанный шеф-поваром Энрике Ольверой в 2000 году и удостоенный двух звезд Мишлен. Заведение находится в элитном районе Поланко и регулярно входит в топ-10 лучших ресторанов мира.