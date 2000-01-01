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Pujol в Мехико

Pujol

О месте

Знаменитый на весь мир ресторан высокой мексиканской кухни, основанный шеф-поваром Энрике Ольверой в 2000 году и удостоенный двух звезд Мишлен. Заведение находится в элитном районе Поланко и регулярно входит в топ-10 лучших ресторанов мира.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Tennyson 133, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11570 Ciudad de México, CDMX
+525555454111

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник14:00 - 21:30
Вторник14:00 - 21:30
Среда14:00 - 21:30
Четверг14:00 - 21:30
Пятница14:00 - 21:30
Суббота14:00 - 21:30
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