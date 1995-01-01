Los Danzantes Coyoacán в Мехико
О месте
Известный мексиканский ресторан современной кухни, расположенный в историческом центре района Койоакан. Заведение открылось в 1995 году и отмечено престижным гидом Мишлен за сочетание древних традиций и новаторского подхода к еде.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Терраса
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Parque Centenario 12, Coyoacán TNT, Coyoacán, 04000 Ciudad de México, CDMX
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:30 - 22:00
Вторник12:30 - 23:00
Среда12:30 - 23:00
Четверг09:00 - 23:00
Пятница09:00 - 00:00
Суббота09:00 - 00:00
Воскресенье09:00 - 22:00