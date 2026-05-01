Castelroc в Monaco

Castelroc

О месте

Ресторан с 50-летней историей, предлагающий блюда средиземноморской и традиционной кухонь. Великолепная терраса с видом на горы Монако.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными

Контакты

Pl. du Palais, 98000 Monaco
+37793303668
castelrocmonaco.com

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 18:00
Вторник09:00 - 18:00
Среда09:00 - 18:00
Четверг09:00 - 18:00
Пятница09:00 - 18:00
Суббота09:00 - 18:00
Воскресенье09:00 - 18:00
