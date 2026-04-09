Новая Третьяковка в Moscow
Крупнейшая экспозиция отечественного искусства XX века: от авангарда и соцреализма до «сурового стиля», андеграунда и современных течений. Здесь проходят ретроспективы великих художников, экспериментальные выставки и образовательные программы по искусству XX–XXI веков.
ул. Крымский Вал, 10, Москва, 119049
Вторник 10:00 - 18:00
Среда 10:00 - 18:00
Четверг 10:00 - 21:00
Пятница 10:00 - 21:00
Суббота 10:00 - 21:00
Воскресенье 10:00 - 18:00