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Ory Bar в Мюнхене

Ory Bar

О месте

Высококлассный коктейль-бар при отеле Mandarin Oriental. Славится креативной миксологией, изысканным интерьером и живыми выступлениями

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Neuturmstraße 1, 80331 München-Altstadt-Lehel
+4989290981831

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 01:00
Контакты
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