Ory Bar в Мюнхене
О месте
Высококлассный коктейль-бар при отеле Mandarin Oriental. Славится креативной миксологией, изысканным интерьером и живыми выступлениями
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Neuturmstraße 1, 80331 München-Altstadt-Lehel
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:00 - 01:00
Вторник17:00 - 01:00
Среда17:00 - 01:00
Четверг17:00 - 01:00
Пятница17:00 - 02:00
Суббота17:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 01:00