Schumann's Bar в Мюнхене

О месте

Это легендарный коктейльный бар в Мюнхене, основанный знаменитым барменом и автором книг по миксологии Чарльзом Шуманом. Расположенное на Одеонсплац, заведение сочетает в себе классический американский бар с элегантной европейской атмосферой.