Schumann's Bar в Мюнхене
О месте
Это легендарный коктейльный бар в Мюнхене, основанный знаменитым барменом и автором книг по миксологии Чарльзом Шуманом. Расположенное на Одеонсплац, заведение сочетает в себе классический американский бар с элегантной европейской атмосферой.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Odeonspl. 6-7, 80539 München
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник09:00 - 02:00
Вторник09:00 - 02:00
Среда09:00 - 02:00
Четверг09:00 - 02:00
Пятница09:00 - 02:00
Воскресенье17:00 - 00:00