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P1 Club в Мюнхене

P1 Club

О месте

Самый известный и престижный клуб Мюнхена, популярный среди знаменитостей. Расположен в здании Дома искусств. Здесь строгий дресс-код, есть две музыкальные зоны и терраса.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Wi-Fi
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Prinzregentenstraße 1, 80538 München-Altstadt-Lehel
+49892111140

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда19:00 - 00:00
Четверг00:00 - 04:00
Пятница00:00 - 04:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00
Контакты
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