CALL SOUL - Breaking Bar в Мюнхене
О месте
Тематический бар в стиле сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad). Предлагает театрализованную подачу коктейлей в необычной посуде, например, в «пакетах для крови» или мини-ваннах.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Полный бар
Коктейльная карта
Вино и пиво
Винная карта
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Можно с животными
Контакты
Biedersteiner Str. 6, 80802 München
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00