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Bar Montez в Мюнхене

Bar Montez

О месте

Один из новейших и самых стильных лаунджей города. Расположен в роскошном отеле Rosewood. Здесь предлагают авторские коктейли под живой джаз в интерьерах, напоминающих частный закрытый клуб.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Тихая обстановка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 München
+49898000198720

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 01:00
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:30
Суббота18:00 - 01:30
Воскресенье18:00 - 01:00
Контакты
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