Bar Montez в Мюнхене
О месте
Один из новейших и самых стильных лаунджей города. Расположен в роскошном отеле Rosewood. Здесь предлагают авторские коктейли под живой джаз в интерьерах, напоминающих частный закрытый клуб.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Тихая обстановка
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 München
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 01:00
Вторник18:00 - 01:00
Среда18:00 - 01:00
Четверг18:00 - 01:00
Пятница18:00 - 01:30
Суббота18:00 - 01:30
Воскресенье18:00 - 01:00