Lucky Who в Мюнхене
О месте
Клуб-ресторан с просторной террасой, который днем работает как изысканное заведение, а ночью превращается в стильную площадку для вечеринок. Популярен у модной и обеспеченной молодежи города.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар
Контакты
Almeida Palais, Innenhof Almeida Palais, Brienner Str. 14, 80333 München-Maxvorstadt
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 14:00
Вторник11:00 - 14:00
Среда11:00 - 14:00
Четверг11:00 - 14:00
Пятница22:00 - 05:00
Суббота22:00 - 05:00