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Lucky Who в Мюнхене

Lucky Who

О месте

Клуб-ресторан с просторной террасой, который днем работает как изысканное заведение, а ночью превращается в стильную площадку для вечеринок. Популярен у модной и обеспеченной молодежи города.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Винная карта
Полный бар

Контакты

Almeida Palais, Innenhof Almeida Palais, Brienner Str. 14, 80333 München-Maxvorstadt

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 14:00
Вторник11:00 - 14:00
Среда11:00 - 14:00
Четверг11:00 - 14:00
Пятница22:00 - 05:00
Суббота22:00 - 05:00
Контакты
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