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M'Uniqo Rooftop Bar в Мюнхене

M'Uniqo Rooftop Bar

О месте

Самый высокий бар в городе (12-й этаж) с обзором 360° на Мюнхен и Альпы. Здесь строгий дресс-код и одна из самых обширных карт вермутов в Европе.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Leopoldstraße 170, 80805 München
+49899042194480

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00
Контакты
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