M'Uniqo Rooftop Bar в Мюнхене
О месте
Самый высокий бар в городе (12-й этаж) с обзором 360° на Мюнхен и Альпы. Здесь строгий дресс-код и одна из самых обширных карт вермутов в Европе.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Leopoldstraße 170, 80805 München
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:00 - 00:00
Среда18:00 - 00:00
Четверг18:00 - 00:00
Пятница18:00 - 01:00
Суббота18:00 - 01:00