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Neuraum в Мюнхене

Neuraum

О месте

Один из крупнейших клубов города, расположенный рядом с центральным вокзалом. Включает в себя три танцпола с разной музыкой (электроника, поп, чарты).

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
DJ сеты
Винная карта
Коктейльная карта
Вино и пиво
Полный бар
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Arnulfstraße 17, 80335 München-Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt
+4989381538999

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Пятница22:30 - 00:00
Суббота00:00 - 06:00
Воскресенье00:00 - 06:00
Контакты
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