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EssZimmer в Мюнхене

EssZimmer

О месте

Ресторан с 2 звездами Мишлен, расположенный в футуристичном здании BMW Welt. Уютная атмосфера с открытым камином сочетается с видом на выставочный зал премиальных автомобилей.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Am Olympiapark 1, 80809 München-Milbertshofen-Am Hart
+4989358991815

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 00:00
Среда19:00 - 00:00
Четверг19:00 - 00:00
Пятница19:00 - 00:00
Суббота19:00 - 00:00
Контакты
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