EssZimmer в Мюнхене
О месте
Ресторан с 2 звездами Мишлен, расположенный в футуристичном здании BMW Welt. Уютная атмосфера с открытым камином сочетается с видом на выставочный зал премиальных автомобилей.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Am Olympiapark 1, 80809 München-Milbertshofen-Am Hart
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник19:00 - 00:00
Среда19:00 - 00:00
Четверг19:00 - 00:00
Пятница19:00 - 00:00
Суббота19:00 - 00:00