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Restaurant JAN - Jan Hartwig в Мюнхене

Restaurant JAN - Jan Hartwig

О месте

Ресторан получил три звезды Мишлен всего через полгода после открытия своего именного ресторана. Меню из 7 блюд — это настоящие произведения искусства, сочетающие точность исполнения и креативность.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Luisenstraße 27, 80333 München-Maxvorstadt
+498923708658

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 19:00
Среда18:30 - 19:00
Четверг18:30 - 19:00
Пятница12:00 - 19:30
Контакты
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