Restaurant JAN - Jan Hartwig в Мюнхене
О месте
Ресторан получил три звезды Мишлен всего через полгода после открытия своего именного ресторана. Меню из 7 блюд — это настоящие произведения искусства, сочетающие точность исполнения и креативность.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Luisenstraße 27, 80333 München-Maxvorstadt
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Вторник18:30 - 19:00
Среда18:30 - 19:00
Четверг18:30 - 19:00
Пятница12:00 - 19:30