Schwarzreiter в Мюнхене
О месте
Находится в отеле Vier Jahreszeiten Kempinski на престижной Максимилианштрассе. Предлагает легкую и современную интерпретацию баварской кухни в роскошной обстановке.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Коктейльная карта
Полный бар
Вегетарианские блюда
Веганские блюда
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Валет-паркинг
Контакты
Maximilianstraße 17, 80539 München-Altstadt-Lehel
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник12:00 - 23:00
Вторник12:00 - 23:00
Среда12:00 - 23:00
Четверг12:00 - 23:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Воскресенье12:00 - 23:00