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Werneckhof Sigi Schelling в Мюнхене

Werneckhof Sigi Schelling

О месте

Изысканный ресторан в престижном районе Швабинг, хранящий традиции высокой кухни. Основанный легендарным гастрономом Зиги Шеллингом, он славится элегантной атмосферой, безупречным сервисом и кулинарными шедеврами, сочетающими классические рецепты с современным искусством презентации. Идеальное место для ценителей изящной гастрономии.

Особенности

Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка

Контакты

Werneckstraße 11, 80802 München-Schwabing-Freimann
+4989244189190

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00
Контакты
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