Werneckhof Sigi Schelling в Мюнхене
О месте
Изысканный ресторан в престижном районе Швабинг, хранящий традиции высокой кухни. Основанный легендарным гастрономом Зиги Шеллингом, он славится элегантной атмосферой, безупречным сервисом и кулинарными шедеврами, сочетающими классические рецепты с современным искусством презентации. Идеальное место для ценителей изящной гастрономии.
Особенности
Посадочные места
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Винная карта
Вино и пиво
Тихая обстановка
Бронирование столов
Парковка
Контакты
Werneckstraße 11, 80802 München-Schwabing-Freimann
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Среда12:00 - 00:00
Четверг12:00 - 00:00
Пятница12:00 - 00:00
Суббота12:00 - 00:00