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Hofbräuhaus в Мюнхене

Hofbräuhaus

О месте

Туристическая достопримечательность, второй этаж ресторана предлагает более спокойную и торжественную обстановку для деловых обедов и классических ужинов.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Platzl 9, 80331 München
+4989290136100

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:00
Вторник11:00 - 00:00
Среда11:00 - 00:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 00:00
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