Hofbräuhaus в Мюнхене
О месте
Туристическая достопримечательность, второй этаж ресторана предлагает более спокойную и торжественную обстановку для деловых обедов и классических ужинов.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Вино и пиво
Полный бар
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Platzl 9, 80331 München
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник11:00 - 00:00
Вторник11:00 - 00:00
Среда11:00 - 00:00
Четверг11:00 - 00:00
Пятница11:00 - 00:00
Суббота11:00 - 00:00
Воскресенье11:00 - 00:00