Аренда элитных авто в Мюнхен
Премиальный автомобиль сочетает комфорт городской поездки с возможностью быстро отправиться за пределы Мюнхена. Он подойдет для деловых встреч, мероприятий, загородного отдыха и индивидуальных маршрутов по Баварии.
Что мы предлагаем
Автомобиль премиального класса в Мюнхене открывает гораздо больше возможностей, чем обычные городские поездки. За один день можно совместить деловые встречи с маршрутом к озеру, альпийскому курорту или соседнему городу.
- BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class органично подходят для деловой программы, встреч и трансферов между аэропортом, отелем и офисами.
- Для поездок по Баварии можно выбрать Porsche Cayenne, Range Rover или другую модель с высоким уровнем комфорта.
- Тем, кто ценит динамичное вождение, доступны performance-модели для самостоятельных маршрутов.
- Поездки в Альпы и соседние регионы можно организовать с водителем и заранее согласованным расписанием.
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.
Персональный менеджер поможет вам
Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.
Доставка
Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.
Оплата
Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.
Преимущества работы с нами
Услуги с водителем
Для деловых клиентов важна возможность использовать автомобиль как мобильное продолжение рабочего пространства. Водитель берёт на себя дорогу, пока клиент сохраняет время для встреч, звонков и подготовки.
- Представительский автомобиль для переговоров, конференций и деловых мероприятий.
- Поездки между Мюнхеном и другими городами региона без необходимости самостоятельно проходить весь маршрут за рулём.
- Для поездок в Альпы или на частные мероприятия можно заказать индивидуальный автомобиль с водителем на необходимый период.
Дополнительные услуги
Дополнительные возможности ориентированы на клиентов, которым автомобиль нужен для деловой программы, мероприятий или поездок за пределы города. Сценарий можно выстроить вокруг конкретных дат и обязательств.
- Организация поездок к частным загородным резиденциям, гольф-клубам и курортным направлениям Баварии.
- Автомобили представительского класса для выставок, конференций и деловых мероприятий.
- Транспортное сопровождение во время частных мероприятий с несколькими приглашёнными гостями.
Гарантия вашего комфорта и безопасности
Премиальный автомобиль должен соответствовать высоким требованиям на каждом этапе аренды.
- Регулярное техническое обслуживание.
- Проверка автомобиля перед подачей.
- Контроль состояния и комплектации.
- Профессиональные водители для сопровождения.
Аренда для особых случаев
Представительский автомобиль особенно уместен там, где событие сочетает деловой протокол и личный комфорт.
- Вечера в опере, театре и концертных залах.
- Деловые приемы и официальные мероприятия.
- Поездки на частные торжества за пределами города.
- Автомобиль для особого дня, когда требуется безупречная подача.
Выбранный транспорт помогает сохранить единый уровень качества на протяжении всего мероприятия.