Мы используем файлы cookie, чтобы улучшать работу сайта, персонализировать контент и анализировать трафик. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.

Профиль
EN

Аренда элитных авто в Мюнхен

Премиальный автомобиль сочетает комфорт городской поездки с возможностью быстро отправиться за пределы Мюнхена. Он подойдет для деловых встреч, мероприятий, загородного отдыха и индивидуальных маршрутов по Баварии.

Что мы предлагаем

Автомобиль премиального класса в Мюнхене открывает гораздо больше возможностей, чем обычные городские поездки. За один день можно совместить деловые встречи с маршрутом к озеру, альпийскому курорту или соседнему городу.

  • BMW 7 Series и Mercedes-Benz S-Class органично подходят для деловой программы, встреч и трансферов между аэропортом, отелем и офисами.
  • Для поездок по Баварии можно выбрать Porsche Cayenne, Range Rover или другую модель с высоким уровнем комфорта.
  • Тем, кто ценит динамичное вождение, доступны performance-модели для самостоятельных маршрутов.
  • Поездки в Альпы и соседние регионы можно организовать с водителем и заранее согласованным расписанием.

Суперкары
Суперкары
Бизнес-класс
Бизнес-класс
Премиум внедорожники
Премиум внедорожники
Личный водитель
Личный водитель

Свяжитесь с нами любым удобным способом

Через сайт, телефон или мессенджер, или через мобильное приложение с личным менеджером Lifestyle.

Персональный менеджер поможет вам

Ваш персональный менеджер поможет выбрать идеальный автомобиль, учитывая ваши пожелания и цель аренды.

Доставка

Мы доставим автомобиль в удобное для вас место, будь то ваш дом, офис или аэропорт.

Оплата

Оплата возможна онлайн или при получении автомобиля, а также через безопасные платёжные системы.

Преимущества работы с нами

Эксклюзивный выбор автомобилей
Только лучшие модели роскошных и спортивных автомобилей, доступных на рынке.
Опыт
Наша команда успешно работает с клиентами премиум-сегмента более 5 лет.
Надежность
Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание и находятся в идеальном состоянии.
Конфиденциальность
Ваши данные и запросы обрабатываются с максимальной конфиденциальностью.

Услуги с водителем

Для деловых клиентов важна возможность использовать автомобиль как мобильное продолжение рабочего пространства. Водитель берёт на себя дорогу, пока клиент сохраняет время для встреч, звонков и подготовки.

  • Представительский автомобиль для переговоров, конференций и деловых мероприятий.
  • Поездки между Мюнхеном и другими городами региона без необходимости самостоятельно проходить весь маршрут за рулём.
  • Для поездок в Альпы или на частные мероприятия можно заказать индивидуальный автомобиль с водителем на необходимый период.

Дополнительные услуги

Дополнительные возможности ориентированы на клиентов, которым автомобиль нужен для деловой программы, мероприятий или поездок за пределы города. Сценарий можно выстроить вокруг конкретных дат и обязательств.

  • Организация поездок к частным загородным резиденциям, гольф-клубам и курортным направлениям Баварии.
  • Автомобили представительского класса для выставок, конференций и деловых мероприятий.
  • Транспортное сопровождение во время частных мероприятий с несколькими приглашёнными гостями.

Гарантия вашего комфорта и безопасности

Премиальный автомобиль должен соответствовать высоким требованиям на каждом этапе аренды.

  • Регулярное техническое обслуживание.
  • Проверка автомобиля перед подачей.
  • Контроль состояния и комплектации.
  • Профессиональные водители для сопровождения.

Аренда для особых случаев

Представительский автомобиль особенно уместен там, где событие сочетает деловой протокол и личный комфорт.

  • Вечера в опере, театре и концертных залах.
  • Деловые приемы и официальные мероприятия.
  • Поездки на частные торжества за пределами города.
  • Автомобиль для особого дня, когда требуется безупречная подача.

Выбранный транспорт помогает сохранить единый уровень качества на протяжении всего мероприятия.

Контакты
InstagramTelegramWhatsApp
INFO@VERSENTLY.COM