Alter Ego Lounge Bar в Неаполе
О месте
Уютное заведение, создающее атмосферу полного расслабления и комфорта. Бар известен своей фоновой музыкой и качественными напитками.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Можно с животными
Контакты
Via Santa Maria di Costantinopoli, 105, 80138 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 03:30
Вторник18:30 - 03:30
Среда18:30 - 03:30
Четверг18:30 - 04:00
Пятница18:30 - 04:00
Суббота18:30 - 04:00
Воскресенье18:30 - 03:30