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Alter Ego Lounge Bar в Неаполе

Alter Ego Lounge Bar

О месте

Уютное заведение, создающее атмосферу полного расслабления и комфорта. Бар известен своей фоновой музыкой и качественными напитками.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Живая музыка
Коктейльная карта
Вино и пиво
Wi-Fi
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Via Santa Maria di Costantinopoli, 105, 80138 Napoli NA
+3908119807771

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:30 - 03:30
Вторник18:30 - 03:30
Среда18:30 - 03:30
Четверг18:30 - 04:00
Пятница18:30 - 04:00
Суббота18:30 - 04:00
Воскресенье18:30 - 03:30
Контакты
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