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Grand Tour - Cocktail Boutique в Неаполе

Grand Tour - Cocktail Boutique

О месте

Стильный коктейль-бар, заведение специализируется на авторских коктейлях и изысканных закусках, предлагая атмосферу современного бутика.

Особенности

Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Полный бар
Wi-Fi
Тихая обстановка
Бронирование столов
Можно с животными

Контакты

Via Santa Lucia, 66/68, 80132 Napoli NA
+393425047868

Дополнительно

ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник18:00 - 02:00
Вторник18:00 - 02:00
Среда18:00 - 02:00
Четверг18:00 - 02:00
Пятница18:00 - 03:00
Суббота12:00 - 03:00
Воскресенье12:00 - 02:00
Контакты
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