Alkymya Bellini в Неаполе
О месте
Атмосферный коктейль-бар, заведение выделяется стильным современным интерьером и большой летней террасой с видом на античные греческие руины. В меню сделан акцент на искусную миксологию: здесь подают не только эталонный «Беллини» и классический неаполитанский спритц, но и авторские коктейли с необычными ингредиентами.
Особенности
Посадочные места
Терраса
Принимают карты
Apple Pay / Google Pay
Наличные
Вино и пиво
Коктейльная карта
Бронирование столов
Контакты
Via Santa Maria di Costantinopoli, 97, 80138 Napoli NA
Дополнительно
ГРАФИК РАБОТЫ
Понедельник17:30 - 02:00
Вторник17:30 - 02:00
Среда17:30 - 02:00
Четверг17:30 - 02:00
Пятница17:30 - 03:00
Суббота17:30 - 03:00
Воскресенье17:30 - 02:00