Alkymya Bellini в Неаполе

О месте

Атмосферный коктейль-бар, заведение выделяется стильным современным интерьером и большой летней террасой с видом на античные греческие руины. В меню сделан акцент на искусную миксологию: здесь подают не только эталонный «Беллини» и классический неаполитанский спритц, но и авторские коктейли с необычными ингредиентами.